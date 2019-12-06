Сообщения о заложенной на базе ВВС США во Флориде бомбе оказались ложными

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Сообщения о бомбе, якобы заложенной на территории базы ВВС США Патрик в американском штате Флорида, оказались ложными. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении командования 45-го космического крыла американских ВВС.

"Отбой тревоги на базе ВВС США Патрик. Сотрудники служб безопасности, саперы и пожарные установили, что на данный момент этому району ничего не угрожает", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу ВВС США сообщили о том, что жители районов, прилегающих к этой базе, были эвакуированы из-за сообщений о заложенной на ее территории бомбе.

Новость обновлена (00:52 мск) - добавлена информация о том, что сообщения оказались ложными