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Въехавший в вестибюль станции МЦК "Окружная" водитель был пьян

Водитель остался в живых
Описание
© АГН "Москва"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля, который въехал в вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" в Москве, в момент ДТП был в состоянии опьянения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Сейчас сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент автоаварии шофер автомобиля, въехавшего в вестибюль находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в ГИБДД.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции "Окружная" МЦК. В результате погибли три человека, еще двое пострадали. Все погибшие - пешеходы, водитель остался жив.

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Россия
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