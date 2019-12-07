В Улан-Удэ пятилетний ребенок выпал из окна

ТАСС, 7 декабря. Пятилетнего ребенка с травмами нашел ночью прохожий в Улан-Удэ. Его поместили в медицинское учреждение. Об этом в субботу сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.

"7 декабря, около двух часов ночи, в дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что возле многоквартирного дома в 140-м квартале прохожий обнаружил 5-летнего ребенка с травмами. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Ребенок с переломом ноги госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Около 5:00 в полицию поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что пропал ее пятилетний сын. По предварительной информации, супруги вечером 6 декабря, уложив ребенка спать, уехали в гости. Ночью мальчик проснулся, решил отправиться на поиски родителей, оделся, но не смог открыть входную дверь квартиры и выпрыгнул из окна второго этажа.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Октябрьского отдела полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Семья благополучная, на учете не состояла. В отношении законного представителя ребенка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки", - отмечается в сообщении.

По данным сайта gismeteo, в ночь на 7 декабря в Улан-Удэ было 20 градусов мороза.