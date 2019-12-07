В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Два семилетних мальчика провалились под лед в Волгоградской области, один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

"Сегодня утром в правоохранительные органы Серафимовичского района поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика и госпитализации его сверстника в тяжелом состоянии. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети проживали в хуторе Пронин. В субботу мальчики отправились на прогулку к реке Цуцкан, где зашли на лед, который не выдержал их веса. "Очевидцем случившегося стал местный рыбак, который бросился на помощь пострадавшим. Мужчине удалось вытащить из воды обоих детей, однако один из них спустя непродолжительное время умер. Второй мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии - сейчас за его жизнь борются врачи центральной районной больницы", - подчеркнули в ведомстве.