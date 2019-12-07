{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные назвали причину взрыва газа в словацкой многоэтажке

К гибели людей привели нарушения требований пожарной безопасности при капремонте

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в городе Прешов на востоке Словакии, при котором в пятницу погибли семеро и один человек числится пропавшим без вести, был некачественный капитальный ремонт, проведенный в нем два года назад. Это заявил в субботу представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш, слова которого привело Словацкое радио.

На эту тему

"Пожарные предупреждали о трагических последствиях некачественно проведенного в 2017 году ремонта дома, - сказал он. - Были нарушены требования пожарной безопасности. Владельцы дома пренебрегли нашими рекомендациям и приняли плохую работу".

Владельцы дома, по словам Голиаша, сэкономили на капремонте, при котором были проведены некачественные работы по прокладке газораспределительных труб внутри здания. Кроме того, недостаточно были закреплены опоры лестниц между этажами, что привело к их разрушению при взрыве. Из-за этого оставшиеся в квартирах верхних этажей жильцы не могли быстро покинуть здание. Это привело к значительному число жертв.

Теги
Словакия
Реклама на ТАСС
В Перми на реке Кама оторвалась льдина с шестью рыбаками
В спасательной операции задействованы более 20 человек и семь единиц техники регионального ГУ МЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС