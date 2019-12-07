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СМИ: в Одесской области произошел пожар на складе воинской части

Точная сумма ущерба устанавливается

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на складе одной из воинских частей в Одесской области. Об этом сообщило в субботу украинское агентство УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Пожар произошел на территории воинской части в селе Дачное. В результате пожара, по предварительным подсчетам, уничтожено и повреждено имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание изношенного электрооборудования. В результате пожара никто не пострадал. Полиция проводит по данному факту досудебное расследование.

За последние годы на Украине произошло несколько пожаров на военных складах. В ноябре 2019 года при утилизации боеприпасов на складе в Балаклее Харьковской области возгорание привело к взрывам. В октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. В марте и сентябре 2017 года горели военные склады с боеприпасами в Балаклее и в Калиновке Винницкой области. Верховная рада в октябре создала временную следственную комиссию по расследованию всех случаев пожаров в период с 2014 по 2018 годы на складах боеприпасов в стране.

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Украина
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