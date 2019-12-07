Полиция Словакии задержала подозреваемых по делу о взрыве газа в многоэтажке в Прешове

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу о произошедшем в пятницу взрыве газа в многоэтажном жилом доме в городе Прешов на востоке страны. Об этом сообщила в субботу газета Korzár.

Задержаны шесть сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, затрагивающие проложенные к нему газопроводные трубы. Под стражу взят директор фирмы и пять рабочих.

Представитель словацкого корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш ранее в субботу заявил, что причиной взрыва газа в доме мог стать некачественный капитальный ремонт, проведенный в нем два года назад. Владельцы, по его словам, решили сэкономить и пренебрегли требованиями безопасности, в частности, при прокладке газораспределительных труб внутри здания.

Согласно уточненным данным, число жертв трагедии возросло до восьми человек. В здании под обломками обрушившихся внутренних конструкций спасатели обнаружили тело числившегося без вести пропавшим. В доме проживало 96 жильцов.