В Одессе умер спасатель, принимавший участие в ликвидации пожара в колледже

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатель, участвовавший в ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, скончался от полученных травм, общее число жертв трагедии возросло до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции по Одесской области.

"От полученных во время ликвидации пожара в Одесском колледже травм в больнице скончался пожарный-спасатель Сергей Шатохин", - говорится в сообщении. Общее число жертв, по данным полиции, возросло до восьми человек. Поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.

В субботу несколько сотен человек - родственники погибших, студенты и общественные деятели - собрались на акцию протеста у стен сгоревшего колледжа в Одессе. Участники митинга, как сообщают местные СМИ, требуют отстранить начальника областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктора Федорчука от занимаемой должности на время расследования, установить и не затягивать сроки следствия, немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания и устроить реальные проверки всех общественных зданий. Данный перечень организаторы намерены передать в правоохранительные структуры, мэрию Одессы и областную администрацию.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур по жертвам трагедии.