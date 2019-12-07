{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Одессе умер спасатель, принимавший участие в ликвидации пожара в колледже

Общее число жертв трагедии возросло до восьми человек

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Спасатель, участвовавший в ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, скончался от полученных травм, общее число жертв трагедии возросло до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции по Одесской области.

"От полученных во время ликвидации пожара в Одесском колледже травм в больнице скончался пожарный-спасатель Сергей Шатохин", - говорится в сообщении. Общее число жертв, по данным полиции, возросло до восьми человек. Поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются.

В субботу несколько сотен человек - родственники погибших, студенты и общественные деятели - собрались на акцию протеста у стен сгоревшего колледжа в Одессе. Участники митинга, как сообщают местные СМИ, требуют отстранить начальника областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктора Федорчука от занимаемой должности на время расследования, установить и не затягивать сроки следствия, немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу здания и устроить реальные проверки всех общественных зданий. Данный перечень организаторы намерены передать в правоохранительные структуры, мэрию Одессы и областную администрацию.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур по жертвам трагедии.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Крупное ДТП в Нижнем Новгороде
В МВД сообщили, что экс-сотрудник ведомства не причастен к крупному ДТП в Нижнем Новгороде
Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что сбивший 12 человек автомобиль принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику ГУ МВД по региону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС