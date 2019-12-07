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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде

Дело по статье о нарушении ПДД нетрезвым водителем возбудили после ДТП в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля, который спровоцировал ДТП, отказался проходить медицинское освидетельствование

ТАСС, 7 декабря. Уголовное дело после ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погиб один человек, еще 11 пострадали, возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения водителем в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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По данным УГИБДД по региону, водитель автомобиля Toyota, который спровоцировал ДТП, отказался проходить медицинское освидетельствование.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в центре Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о задержании водителя в качестве подозреваемого.

По версии следствия, около 17:30 мск водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на ул. Горького пересек полосу встречного движения, где столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, которые в сопровождении взрослых шли в театр. В результате ДТП пострадали девять подростков. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго - средней степени, еще одна женщина умерла.

Теги
РоссияНижегородская областьКрупное ДТП в Нижнем Новгороде
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