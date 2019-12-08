Восемь человек пострадали в ДТП в Пензенской области

ТАСС, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек, произошло рано утром в воскресенье в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Произошло ДТП, восемь человек отвезли в больницу, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным Главного управления МЧС России по Пензенской области, на 537-м км федеральной трассы М-5 "Урал" автомобиль Toyota Sienna съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла в воскресенье в 05:05 мск.

"Пострадавшие доставлены в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Состояние у них легкой и средней [степени] тяжести. Пока идет обследование", - отметили в пресс-службе пензенского Минздрава, отвечая на вопросы ТАСС.