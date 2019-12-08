{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восемь человек пострадали в ДТП в Пензенской области

Минивэн съехал в кювет и перевернулся

ТАСС, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек, произошло рано утром в воскресенье в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Произошло ДТП, восемь человек отвезли в больницу, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным Главного управления МЧС России по Пензенской области, на 537-м км федеральной трассы М-5 "Урал" автомобиль Toyota Sienna съехал в кювет и опрокинулся. Авария произошла в воскресенье в 05:05 мск.

"Пострадавшие доставлены в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Состояние у них легкой и средней [степени] тяжести. Пока идет обследование", - отметили в пресс-службе пензенского Минздрава, отвечая на вопросы ТАСС.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово
Площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС