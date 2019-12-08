Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Возгорание в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья локализовано на площади 1050 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, позже увеличилась до 1000 кв. м