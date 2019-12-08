{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье локализовали

Произошло частичное обрушение кровли мансарды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Возгорание в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья локализовано на площади 1050 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, позже увеличилась до 1000 кв. м

На эту тему

.

"В 09:50 объявлена локализация пожара на площади 1050 кв. метров", - сказал представитель МЧС. В гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее, добавили в МЧС.

В экстренных службах сообщили, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное, разноуровневое (в два и три этажа), с мансардой. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Открытое горение в гостиничном комплексе в Подмосковье ликвидировали
Площадь возгорания составила 1050 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС