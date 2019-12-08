Пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Возгорание в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья локализовано на площади 1050 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, позже увеличилась до 1000 кв. м
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"В 09:50 объявлена локализация пожара на площади 1050 кв. метров", - сказал представитель МЧС. В гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее, добавили в МЧС.
В экстренных службах сообщили, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное, разноуровневое (в два и три этажа), с мансардой. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.