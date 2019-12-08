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Открытое горение в гостиничном комплексе в Подмосковье ликвидировали

Площадь возгорания составила 1050 кв. м

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 11:14 - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

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Пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, позднее она увеличилась до 1000 кв. м. В 09:50 объявлена локализация пожара на площади 1050 кв. м.

В гостинице находились 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее.

В экстренных службах сообщили, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно деревянное, разноуровневое (в два и три этажа), с мансардой. Произошло частичное обрушение кровли мансарды.

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