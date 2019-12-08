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СМИ: число погибших при обрушении жилого дома в столице Кении увеличилось до семи

Спасатели продолжают разбирать завалы, 11 человек числятся пропавшими без вести

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели извлекли в воскресенье тела двух человек из-под развалин рухнувшего 6 декабря шестиэтажного здания в столице Кении Найроби. Об этом сообщила кенийская газета Standard, отметив, что общее число погибших возросло до семи.

Ранее в воскресенье два человека - мужчина и женщина - были обнаружены живыми среди завалов. Сейчас они находятся в больнице. Общее число спасенных достигло 35. Согласно данным кенийского Красного Креста, 11 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Работы осложнены непрерывно идущим с пятницы сильным дождем.

Власти проинформировали, что в рухнувшем доме насчитывалось 57 квартир, на первом этаже здания размещались магазины. Причины обрушения пока не установлены.

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