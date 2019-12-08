{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жертвами наводнений и оползней в Уганде стали 22 человека

Наводнение вызвали не прекращающиеся с октября на западе Уганды дожди

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотни человек пропали без вести и 22 погибли за последнюю неделю из-за наводнений и оползней на западе Уганды. Об этом сообщила в воскресенье кенийская газета The East African со ссылкой на угандийские власти.

"Ситуация ужасная, разрушены многочисленные дома, смыты мосты, затоплены дороги, - заявил глава округа Бундибуго Рональд Мутегеки. - Сельскому хозяйству нанесен большой ущерб, посевы оказались под водой". По его словам, трудно сказать, сколько людей пострадало от стихии, так как значительная часть поселений находится в отдаленных и труднодоступных районах страны.

Наводнение вызвали не прекращающиеся с октября в этой части Уганды дожди. В последнюю неделю ливни усилились, вызвав мощный разлив реки Токве, из-за чего произошли многочисленные оползни.

Теги
Уганда
Реклама на ТАСС
Премьер Украины взял под личный контроль ход расследования пожара в колледже Одессы
Начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка отстранили от работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС