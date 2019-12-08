Жертвами наводнений и оползней в Уганде стали 22 человека

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотни человек пропали без вести и 22 погибли за последнюю неделю из-за наводнений и оползней на западе Уганды. Об этом сообщила в воскресенье кенийская газета The East African со ссылкой на угандийские власти.

"Ситуация ужасная, разрушены многочисленные дома, смыты мосты, затоплены дороги, - заявил глава округа Бундибуго Рональд Мутегеки. - Сельскому хозяйству нанесен большой ущерб, посевы оказались под водой". По его словам, трудно сказать, сколько людей пострадало от стихии, так как значительная часть поселений находится в отдаленных и труднодоступных районах страны.

Наводнение вызвали не прекращающиеся с октября в этой части Уганды дожди. В последнюю неделю ливни усилились, вызвав мощный разлив реки Токве, из-за чего произошли многочисленные оползни.