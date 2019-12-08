Карантин по африканской чуме свиней ввели в двух районах Новгородской области

ТАСС, 8 декабря.Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели в Волотовском и Солецком районах Новгородской области в связи с обнаружением инфицированных диких кабанов, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В Волотовском и Солецком районах введен карантин по АЧС. Карантин установлен указом губернатора Новгородской области и продлится до 7 февраля 2020 года. На территории Ратицкого сельского поселения, в 1 км севернее от деревни Гумнище, на участке охотничьих угодий добыты два диких кабана, в биоматериале которых обнаружен вирус африканской чумы свиней", - отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом, власти провели заседание региональной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и разработали план оперативных мероприятий по взаимодействию служб региона и властей всех уровней, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса. По данным властей, одно из крупнейших свиноводческих предприятий региона - ООО "Новгородский Бекон" - работает в штатном режиме.

"Специалисты ветеринарных служб провели все необходимые мероприятия по ликвидации очага заражения, чтобы не допустить распространение вируса на территорию других районов области", - цитирует пресс-служба слова главного ветеринарного врача региона, председателя комитета ветеринарии Людмилы Сукачевой.

До 18 декабря в Новгородской области действует карантин на территории Ермолинского сельского поселения Новгородского района. Здесь вирус АЧС был обнаружен в сентябре на свинокомплексе ООО "НовСвин". По информации регионального комитета ветеринарии, с июня этого года на территории региона было зарегистрировано порядка 10 очагов АЧС.

Вспышки АЧС зафиксировали в регионе и в 2018 году, тогда карантин ввели в четырех районах области: Волотовском, Солецком, Старорусском и Шимском. В прошлом году вирус африканской чумы свиней попал на одно из самых крупных сельхозпредприятий "Новгородский бекон" в Волотовском районе, из-за чего пришлось уничтожить 36,6 тыс. животных.