В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Красногорске двух мужчин, которые подозреваются в незаконном производстве и сбыте синтетического наркотика мефедрона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники закупили необходимые компоненты для синтезирования мефедрона и в гараже, принадлежащем одному из них, расположенном на ул. Оптический проезд, организовали лабораторию по производству наркотика", - сказала она.

По словам Петровой, в ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли коробку с порошкообразным веществом, весы, пакеты, а также различное оборудование и прекурсоры. "По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является мефедроном, общей массой около 900 гр", - добавила она.

При опросе правонарушители сообщили, что сделали закладки в лесном массиве около одного из садовых товариществ. Там сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще девять свертков с аналогичным содержимым, общей массой более 30 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они арестованы.