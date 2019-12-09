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Анонимные сообщения о минировании поступили в три московских суда

На прошлой неделе неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, ни в одном зданий опасных предметов обнаружено не было

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрывов сразу в трех столичных судах - Коптевском, Головинском и Чертановском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах этих судов.

"Неизвестный сообщил по электронной почте о том, что здание Коптевского и Головинского судов (они расположены в одном здании - прим. ТАСС) заминировано. Проводится эвакуация, на место ожидается прибытие специалистов экстренных служб", - сказали в пресс-службе Коптевского суда.

В пресс-службе Чертановского суда ТАСС также заявили о поступлении анонимного сообщения о минировании учреждения. "Проверка суда завершена, сейчас суд вернулся к работе", - сказали агентству.

На прошлой неделе в Москве неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, ни в одном зданий опасных для жизни предметов обнаружено не было.

Теги
Россия
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