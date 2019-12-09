ТРЦ "Город" на юго-востоке Москвы эвакуируют из-за сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой минирования поступило в торгово-развлекательный центр "Город" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в ТРЦ "Город", расположенный по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 12, строение 2, заложено взрывное устройство. На место следуют сотрудники экстренных служб для проверки информации", - сказал собеседник агентства. По данным источника, в настоящий момент проводится эвакуация около 1,3 тыс. сотрудников и посетителей торгового центра.

Ранее в понедельник сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в 12 районных судов Москвы, большая часть из них уже проверена специалистами, угроза не подтвердилась. Также неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах "Вегас" в Московской области.

На прошлой неделе в Москве неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, все угрозы оказались ложными.