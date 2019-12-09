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В ночном клубе в Краснодаре произошла стрельба

Стрелявший ранил охранника заведения, пострадавший находится в больнице

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Охранник ночного клуба в Краснодаре пострадал при стрельбе, которую открыл посетитель. Охранник доставлен в больницу, стрелявший объявлен в розыск, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Краснодару в понедельник.

"Сегодня в 03:40 мск в полицию Краснодара поступило сообщение о причинении телесных повреждений и доставлении в медицинское учреждение сотрудника ночного клуба, расположенного на ул. 40 лет Победы. Молодой человек один раз выстрелил в своего оппонента на лестнице, затем четыре раза выстрелил в него же на улице. Личность правонарушителя установлена, им оказался житель Чеченской Республики 1991 года рождения. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание указанного лица", - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в больнице без сознания.

По предварительным данным, стрельба произошла из-за отказа охранника клуба пустить молодого человека в заведение. По данным ведомства, около двух недель назад тот же молодой человек стрелял в посетителя того же ночного клуба, в отношении него уже проводится проверка.

Теги
РоссияКраснодарский край
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