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В Севастополе обнаружено тело подростка, который пропал 26 ноября

По предварительным данным, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Тело 16-летнего подростка, которого разыскивали с 26 ноября, обнаружено в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что 26 ноября подросток ушел из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до сегодняшнего дня его местонахождение не было установлено. Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски 16-летнего жителя Балаклавского района вели сотрудники СК и полиции, а также волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по факту смерти юноши.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции. В ближайшее время будут назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины и времени смерти. Следствием будет изучена обстановка в семье, окружении подростка, установлены обстоятельства и события, которые предшествовали и привели к трагедии. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления", - добавили в ведомстве.

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