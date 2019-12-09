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В Крыму возбудили уголовное дело после избиения двух полицейских

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух полицейских в Крыму после конфликта с пьяным водителем и его знакомыми в Ленинском районе, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

В МВД по Крыму ранее сообщили, что инцидент произошел ночью в воскресенье в поселке Багерово Ленинского района Крыма, когда наряд ДПС преследовал Mitsubishi Outlander, водитель которого имел признаки опьянения. Машина остановилась возле дома, из которого вышли несколько мужчин. Один из сотрудников ДПС выстрелил в воздух, но в ходе конфликта автоинспекторам были причинены телесные повреждения, они госпитализированы. Трое жителей Ленинского района Крыма в возрасте от 28 до 45 лет были задержаны.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В следственном отделе отметили, что дадут оценку действиям всех участников конфликта. "В рамках расследования уголовного дела с гражданином, наносившим телесные повреждения сотруднику полиции, работают следователи. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного в отношении представителей закона преступления", - отмечается в сообщении.

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РоссияКрым
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