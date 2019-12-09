СК будет расследовать дело об избиении женщины с ребенком в магазине в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московские следователи будут расследовать дело по факту избиения женщины с ребенком в магазине на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Само уголовное дело было возбуждено полицией по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои") на основании видео, распространенного в СМИ. На нем запечатлено, как мужчина избивает женщину с ребенком в одном из магазинов.

"По поручению руководства Главного следственного управления СК по Москве <...> инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами столичного ГСУ", - сказала Иванова.