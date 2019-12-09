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В Новой Москве молодой человек под действием курительных смесей убил сестру

Инцидент произошел на улице Самуила Маршака

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи в Новой Москве задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве сестры, возможно, под действием курительных смесей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, преступление было совершено в понедельник вечером. "В подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака обнаружено тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан ее брат 2001 года рождения. В квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси", - сказала Иванова.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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