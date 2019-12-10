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Во Флориде соцслужбы подверглись кибератаке после стрельбы на военной базе

Доказательств наличия взаимосвязи между этими ЧП нет

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Ряд социальных служб в городе Пенсакола (штат Флорида), где на авиабазе ВМС США в конце прошлой недели были убиты трое человек, стал объектом кибератаки. Доказательств наличия взаимосвязи между этими ЧП нет, сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя мэра Пенсаколы Гровера Робинсона - Кейси Лагард.

Она охарактеризовала случившееся как "киберинцидент", который с минувшей пятницы затрагивает телефонную связь и электронную почту ряда городских служб, в том числе отвечающих за водоснабжение. Спасательные службы и телефонная линия 911 работают штатно.

Представитель мэра сказала, что власти города не уверены в наличии какой-либо связи между вероятной диверсией хакеров и стрельбой на базе. "Пока преждевременно утверждать так или иначе. Мы все еще анализируем [ситуацию]. Мы понимаем, что у всех на уме именно это [предположение], однако в настоящий момент мы просто не знаем, так ли это", - добавила Лагард. Она заверила, что об инциденте доложено Федеральному бюро расследований США.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в минувшую пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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