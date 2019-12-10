Число погибших при утечке аммиака в Мексике возросло до девяти

МЕХИКО, 10 декабря. /ТАСС/. Число погибших при утечке аммиака из перевернувшейся автоцистерны на трассе на западе Мексики возросло до девяти человек. Об этом сообщила в понедельник газета El Financiero со ссылкой на главу министерства общественной безопасности штата Мичоакан Исраэля Рейеса.

По его словам, отравление аммиаком получил в общей сложности 51 человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и более чем 20 пострадавших. Это были пассажиры автобуса, который попал в токсичное облако, образовавшееся на месте ДТП.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Согласно предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автоцистерны.