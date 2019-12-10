В Подмосковье обнаружили несколько тайников-закладок с 46 кг психотропных веществ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции обнаружили в регионе тайники-закладки, в которых хранилось более 46 килограммов психотропных веществ. Об этом говорится в релизе МВД РФ.

По данным ведомства, в одном из садовых некоммерческих товариществ задержан житель Рязанской области, подозреваемый в сбыте наркотических средств. При досмотре у мужчины обнаружили и изъяли полимерный сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом - метилэфердроном.

"Мужчина пояснил, что в лесном массиве недалеко от места задержания он сделал тайник-закладку с наркотиком. Оперативниками были обнаружены и изъяты еще два пакета с аналогичным содержимым. Так же в Подмосковье на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов в лесных массивах обнаружены тайники-закладки, в которых находилось более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 килограммов метилэфедрона", - говорится в сообщении.

Как добавили в МВД, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). По решению суда задержанный арестован.