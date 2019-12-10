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Три человека пострадали в результате перестрелки в Бишкеке

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии

БИШКЕК, 10 декабря. /ТАСС/. Три человека получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в западной части столицы Киргизии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве здравоохранения республики.

"После перестрелки в больницы столицы с огнестрельными ранениями были госпитализированы три человека", - отметил представитель министерства. По его словам, в настоящее время все они "получают необходимое лечение". "Один из госпитализированных, 1988 года рождения, находится в тяжелом состоянии", - отметил собеседник.

Как сообщил во вторник журналистам министр внутренних дел республики Кашкар Дшунушалиев, перестрелка произошла ночью 10 декабря на пересечении улиц Гагарина и Бакаева. "Там произошло ДТП, после которого его участники сначала выясняли отношения, а потом открыли стрельбу", - сказал он.

По словам главы ведомства, все участники инцидента уже задержаны и дают показания. "Выйти на их след удалось с помощью установленных в городе камер видеофиксации", - отметил он.

Как сообщил министр, в перестрелке принимали участие "члены одной из организованных преступных группировок".

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