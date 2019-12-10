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В Тольятти загорелся микроавтобус

В результате инцидента никто не пострадал

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель" загорелся во вторник в Тольятти. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в микроавтобусе "Газель" (маршрут №303). На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек (детей нет)", - сообщает ведомство.

Сообщение поступило в МЧС в 05:30 мск. По данным главка, пассажиры не пострадали, они самостоятельно покинули автобус до приезда пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия от МЧС работали восемь человек и две единицы техники.

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РоссияСамарская область
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