В Тольятти загорелся микроавтобус

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус "Газель" загорелся во вторник в Тольятти. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в микроавтобусе "Газель" (маршрут №303). На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек (детей нет)", - сообщает ведомство.

Сообщение поступило в МЧС в 05:30 мск. По данным главка, пассажиры не пострадали, они самостоятельно покинули автобус до приезда пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

На месте происшествия от МЧС работали восемь человек и две единицы техники.