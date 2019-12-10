В Баку горит крупный рынок стройматериалов

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, возгорание произошло на территории рынка оптовой продажи стройматериалов Eurohome в Бинагадинском районе.

"К тушению огня привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны и Специальной службы особого риска", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минздраве республики, на место происшествия отправлены четыре машины скорой помощи. К медикам обратился один пострадавший, которому оказана помощь на месте.