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В Москве неизвестный украл более 2 млн рублей у 90-летней пенсионерки

Инцидент произошел в доме на Открытом шоссе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Злоумышленник обокрал квартиру 90-летней пенсионерки на Открытом шоссе в Москве, материальный ущерб составил свыше 2 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел накануне. В полицию обратилась женщина 1929 года рождения, которая проживает по адресу Открытое ш., д. 6-10. Установлено, что неизвестный проник в дом потерпевшей и похитил 1 млн 400 тыс. рублей, $11 тыс., ювелирные украшения. Материальный ущерб составил около 2 млн 251 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере"
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