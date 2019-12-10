В Бразилии самолет совершил экстренную посадку после рождения на борту ребенка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 декабря. /ТАСС/. Девочка появилась на свет на борту самолета, совершавшего рейс из Сан-Паулу в столицу Чили Сантьяго. В связи с инцидентом, пилоты были вынуждены посадить борт в городе Порту-Алегри (юг Бразилии), где передали мать с младенцем медикам, сообщил в понедельник портал G1.

Чилийская пара возвращалась домой после отпуска в Рио-де-Жанейро. Врач, под наблюдением которого находилась женщина, выдал ей справку, разрешающую совершать авиаперелеты, несмотря на то, что она была уже на девятом месяце беременности. Однако после вылета из транзитного аэропорта в Сан-Паулу, когда лайнер набрал высоту, у будущей матери начались схватки. "Ей стало нехорошо, участились схватки", - приводит портал слова отца ребенка Мануэля Эрнандеса.

В салоне оказались сразу двое врачей скорой помощи и медсестра, которые помогли младенцу появиться на свет. "Ее рождению аплодировал весь самолет", - вспоминает отец.

В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, родителей и младенца сняли с самолета и передали бригаде медиков. По информации портала, здоровью матери и малыша ничто не угрожает. Новорожденную девочку весом 3,3 кг и ростом 48 см назвали Тринидад (исп. - Троица).