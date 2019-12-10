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Угрозы взрыва в нескольких московских судах не подтвердились

Суды возвращаются к работе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Часть сообщений об угрозе взрывов в районных судах Москвы, поступивших во вторник утром, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Часть зданий была проверена, сообщения оказались ложными. Суды возвращаются к работе", - сказали в пресс-службе. На время проверки оперативными службами посетители и работники судов были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник утром "заминировали" 10 судов в Москве. Подобные сообщения поступают почти ежедневно с прошлой недели. Накануне неизвестные "заминировали" 12 зданий судов, все угрозы оказались ложными.

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