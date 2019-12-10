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Власти Новой Зеландии предполагают, что пропавшие при извержении вулкана мертвы

В списках пропавших без вести числятся восемь человек

ТАСС, 10 декабря. Восемь человек, числящиеся пропавшими без вести после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, с большой долей вероятности мертвы. Об этом во вторник сообщил заместитель комиссара штаба гражданской обороны страны Джон Тимс.

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"Я уверен, что на острове не осталось выживших", - цитирует Тимса агентство Reuters.

Ранее он сообщил о начале уголовного расследования обстоятельств смерти и ранения туристов на острове Уайт-Айленд. По его словам, оно будет проходить параллельно с разбирательством, которое уже проводит Государственная служба охраны труда страны. Власти пытаются установить, как туристы были допущены на остров, несмотря на предупреждения геологической службы о возросшей активности вулкана. Однако, по словам председателя правления заповедника Уайт-Айленд Пола Куинна, показатели вулканической активности не были достаточно высоки для того, чтобы закрыть доступ на остров.

Тимс также сообщил, что "во время многочисленных полетов [над островом] не было замечено никаких признаков жизни, и все, кому удалось выжить, были эвакуированы вертолетами в первые часы после катастрофы". По его словам, среди пострадавших 24 австралийца, девять граждан США, пять новозеландцев, четверо туристов из Германии, два гражданина Великобритании, двое китайцев и один малайзиец.

По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек. Один человек погиб, еще 38 были доставлены в больницу округа Вакатана, где позднее четверо из них также скончались. Судьба восьми человек, оставшихся на острове по-прежнему не известна.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012-го - начале 2013 года.

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Новая Зеландия
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