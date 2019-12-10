В Пятигорске из-за аварии без воды остались 150 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Авария на Кубанском водоводе оставила без водоснабжения в Пятигорске 150 тыс. человек, сообщили ТАСС во вторник в "Ставрополькрайводоканале".

"Подача питьевой воды временно прекращена 10 декабря в городе-курорте Пятигорск абонентам второго микрорайона в связи с ремонтными работами на водоводе №56 диаметром 1000 мм", - сказал собеседник агентства. В зону отключения попали 15 школ, 12 детских садов, две больницы, администрация.

По его словам, на месте аварии работают семь человек, три единицы техники. Поломку обещают устранить к 16:00 мск.

"Люди делают заявки на подвоз воды", - отметили в организации.