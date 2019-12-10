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В Брянской области мужчина во время ссоры зарезал четверых человек

Злоумышленник задержан

ТАСС, 10 декабря. Житель Брянской области убил ножом четверых человек в селе Вельяминова, он задержан. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УМВД по региону.

"Инцидент произошел в селе Вельяминова Брянской области. Днем 9 декабря в доме по улице Молодежная с признаками насильственной смерти были обнаружены тела четверых местных жителей в возрасте от 26 до 50 лет. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции и следственного управления СК РФ по Брянской области была установлена причастность к совершенному преступлению ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Карачева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый признался, что нанес ножевые ранения после ссоры, которая произошла в ходе совместного употребления спиртных напитков. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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РоссияБрянская область
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