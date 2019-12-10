В Санкт-Петербурге вновь "заминировали" суды и более 30 школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга во вторник утром получил анонимное письмо с сообщением об угрозе взрыва, рассказали журналистам в пресс-службе судов города.

"У судов Санкт-Петербурга обычное утро - Петродворцовый суд эвакуируется", - говорится в сообщении. Кроме того, эвакуация по этой же причине проходит в Выборгском, Приморском, Сестрорецком, Смольнинском и Невском районных судах. По данным пресс-службы, в письме также отмечается, что заминированы около 35 школ в различных районах города, а также 15 станций метрополитена.

Письма с угрозами начали приходить по электронной почте две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.

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