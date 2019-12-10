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Замминистра строительства Астраханской области подозревают в превышении полномочий

В отношении Тамары Бровиной возбудили уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Тамары Бровиной по подозрению в превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка для строительства парковки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Тамары Бровиной возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в управление муниципального имущества администрации Астрахани поступили заявления от фирмы о предоставлении земельного участка для строительства многоуровневой парковки. В связи с тем, что этот земельный участок находится в территориальной зоне санитарно-защитной зелени, использование его для многоуровневых гаражей-стоянок было запрещено.

"Тамара Бровина, являясь в 2015 году начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации Астрахани, заведомо зная, что изменение территориальной зоны по улице Генерала Герасименко не было предметом публичных слушаний, подготовила проект решения и иные документы, а затем лично представила и поддержала их на заседании комитета городской думы. При этом подозреваемая умолчала о том, что в основной чертеж внесено изменение территориальной зоны, которое не было предметом публичных слушаний и фактически комитетом не рассматривалось", - отметили в пресс-службе.

В следственном управлении добавили, что по указанию подозреваемой подчиненными сотрудникам были внесены вклейки в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков, которыми зона была изменена на иную, позволяющую строительство многоуровневой парковки.

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РоссияАстраханская область
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