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Таможенную академию в Подмосковье проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Ранее сообщалось о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Внуково, ТЦ "Вегас", "Белая Дача" и "Мега" в Химках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что в здании Российской таможенной академии в Люберцах заложено взрывное устройство, проводится проверка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Российской таможенной академии в Люберцах. Специалисты оперативных служб проводят проверку данной информации и обследуют территорию", - сказал собеседник агентства.

Неизвестный ранее во вторник также сообщил о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Внуково, ТЦ "Вегас" и "Белая Дача" в Московской области, ТЦ "РИО" на юго-западе Москвы, в здании Академии ФСБ России и на около 30 станциях Московского метрополитена.

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