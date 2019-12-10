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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка водителя микроавтобуса, выехавшего на встречную полосу

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса Peugeot с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ в Борисоглебском районе стало причиной гибели пяти человек, еще двое пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"В результате ДТП пять человек погибли - водитель и четыре пассажира микроавтобуса, еще двое получили ранения - пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Борисоглебскую районную больницу. Среди пострадавших детей нет", - сообщила Куликова.

Авария произошла около 11:30 мск на 622-м км автодороги Москва - Астрахань в Борисоглебском районе Воронежской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot, двигаясь со стороны Волгограда в Москву, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes и легковым автомобилем.

Теги
РоссияВоронежская область
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