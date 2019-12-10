Двух петербургских полицейских задержали за избиение подростка в отделении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Двух сотрудников петербургской полиции задержали и предъявили им обвинения в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что они избили задержанного подростка в отделении, сообщили во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны два полицейских-водителя отдельной роты патрульно-постовой службы (ОРППСП) ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которым предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел в конце мая в отделении в Колпинском районе. Доставленного за административное правонарушение подростка полицейские избили руками и ногами, а также резиновой дубинкой. При этом, по данным СК, в момент избиения юноша лежал на полу в наручниках.

Одного из фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде, другому мера пресечения пока не избрана.