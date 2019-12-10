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Обновлено 

На "Кировском заводе" в Петербурге разлился расплавленный металл

Из-за инцидента произошел пожар, его площадь составляет 40 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из цехов "Кировского завода" в Санкт-Петербурге из-за разлива расплавленного металла. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В одном из цехов произошел разлив расплавленного металла из чаши с последующим возгоранием обстановки на площади 40 кв. м", - говорится в сообщении.

Сейчас пожар локализован. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, пожар произошел в цехе дочерней структуры завода. "При разливке стали на АО "Металлургический завод "Петросталь" (дочернее общество ПАО "Кировский завод") произошел выплеск металла, который попал на кабели, в связи с чем произошло небольшое возгорание. Пожар потушен. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

При этом, по данным МЧС, ликвидация пожара пока не объявлена.

В новость внесены изменения (14:27 мск) - добавлены подробности.

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РоссияСанкт-Петербург
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