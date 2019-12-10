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Более 150 тыс. человек остались без света в Дагестане

Причиной отключения стал обрыв кабеля

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Жители почти 190 населенных пунктов в трех районах Дагестана остались без света из-за аварийного отключения, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Из-за обрыва кабеля недалеко от подстанции в Гергебильском районе Дагестана произошло аварийное отключение в 35 населенных пунктах Саргокалинского района, 67 - Левашинского района и 80 - Акушинского района республики", - сообщил собеседник.

По его словам, в зоне отключения находятся более 150 тысяч человек, 270 социально значимых объектов.

"Под отключения также попадают частично Дахадаевский и Кайтагский районы республики. Информация по ним уточняется. Работы по устранению последствий аварии планируется завершить к 17:00 мск вторника", - отметил представитель ведомства.

Температура воздуха в районах, попавших в зону отключения, плюс 7 градусов.

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