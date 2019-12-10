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В Москве задержали подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля и избиении человека

Мужчина находится под подпиской о невыезде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в угоне каршерингового автомобиля BMW и избиении человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из каршеринговых компаний об угоне автомобиля BMW, припаркованного на Нижегородской улице, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель столицы".

Мужчина, как уточнили в главке, воспользовался тем, что иномарка не заперта, сел за руль, но, проехав несколько улиц, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Через некоторое время, как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу доставлен 40-летний мужчина с различными травмами. Было установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на улице Верхняя Хохловка, переросший в драку. "Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался мужчина ранее задержанный за угон", - добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), проводится проверка.

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Россия
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