Организаторы группы, совершившей теракт в метро Петербурга, находятся в розыске

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двое организаторов преступной группы, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга весной 2017 года, объявлены в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в связи с вынесенным приговором 11 фигурантам уголовного дела.

"Следствием и судом установлено, что не позднее 2013 года на территории Сирийской Арабской Республики уроженцем Киргизской Республики Сирожидином Мухтаровым создано террористическое сообщество, имевшее своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против Российской Федерации и ее граждан. Уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск", - сказала представитель СК.

По ее словам, сложность в расследовании теракта заключалась в том, что участники группы при выборе мест теракта намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения. "Следствием проведена колоссальная работа по исследованию электронных следов, которые остаются при использовании электронных средств связи. Именно анализ большого массива технических данных позволил сделать однозначный вывод о действиях лиц, несмотря на их активное противодействие и выдвижение своих версий произошедшего", - отметила представитель СК.