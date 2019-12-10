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Арест сотрудника ОДК в Италии
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Россия будет просить об экстрадиции топ-менеджера ОДК Коршунова из Италии

Ранее Коршунов был заочно арестован Басманным судом Москвы
Здание Следственного комитета РФ Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Здание Следственного комитета РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет инициирует процесс экстрадиции из Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

6 ноября Коршунов был заочно арестован Басманным судом Москвы. "В связи с тем, что в настоящее время Коршунов находится в Итальянской Республике, в отношении него инициирован процесс экстрадиции на территорию РФ для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние", - сказала она.

Петренко сообщила, что директору по развитию бизнеса ОДК, задержанному в Италии по запросу США, Александру Коршунову заочно предъявлено обвинение в России. Следствием установлено, что в период 2009-2014 годов топ-менеджер, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с иными лицами, мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства в сумме более 7 млн рублей. Эти средства были выделены на реализацию дочерним предприятием - АО "ОДК-Авиадвигатель" - проекта по созданию высокоэффективного авиационного двигателя гражданского назначения ПД-14.

"Преступная схема была реализована путем заключения дочерним предприятием убыточного соглашения с итальянской компанией Aeronova о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14 и его последующей оплатой российским предприятием", - сказала Петренко. По ее словам, Коршунов был инициатором этого контракта. При этом полученная от итальянской компании экспертиза была выполнена формально, не представляла практической значимости и не использовалась АО "ОДК-Авиадвигатель", так как содержала рекомендации, ранее описанные в российской учебной и научной литературе, имеющейся в открытых источниках.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в городе Марино также по ордеру США, сообщал американский Минюст. Предполагается, что американская сторона предоставит документы для экстрадиции Коршунова.

Теги
ИталияРоссияАрест сотрудника ОДК в Италии
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