Специалисты восстановили подачу электроэнергии в горных районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Восстановлена подача электроэнергии в горные районы Дагестана, прерванная из-за обрыва кабеля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Энергоснабжение в Сергокалинском, Левашинском, Акушинском районах восстановлено", - сказал представитель ведомства.

По информации Дагестанской сетевой компании (входит в группу "Россети Северный Кавказ"), восстановлено также энергосбнажение части потребителей Кайтагского, Дахадаевского и Лакского районов республики.

По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, жители почти 190 населенных пунктов в трех районах Дагестана остались без света из-за обрыва кабеля недалеко от подстанции в Гергебильском районе. Отключение произошло в 35 населенных пунктах Саргокалинского района, 67 - Левашинского района и 80 - Акушинского района. В зоне отключения находились более 150 тыс. человек, 270 социально значимых объектов. Частичное отключение электроэнергии произошло и в селах Дахадаевского, Кайтагского и Лакского районов республики. Информация по ним уточнялась.