В Петербурге потушили пожар на заводе, возникший из-за разлива расплавленного металла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар в цехе "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, возникший из-за разлива расплавленного металла, ликвидирован, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в здании размерами 50 на 200 м из-за того, что разлился расплавленный металл. В результате инцидента горела расплавленная сталь на площади 40 квадратных метров, и была повреждена кабина рельсового крана. В пресс-службе завода ТАСС сообщали, что в результате ЧП никто не пострадал, там уточнили, что инцидент произошел на дочернем предприятии "Кировского завода" - АО "Металлургический завод "Петросталь".