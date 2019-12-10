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В Петербурге потушили пожар на заводе, возникший из-за разлива расплавленного металла

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар в цехе "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, возникший из-за разлива расплавленного металла, ликвидирован, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в здании размерами 50 на 200 м из-за того, что разлился расплавленный металл. В результате инцидента горела расплавленная сталь на площади 40 квадратных метров, и была повреждена кабина рельсового крана. В пресс-службе завода ТАСС сообщали, что в результате ЧП никто не пострадал, там уточнили, что инцидент произошел на дочернем предприятии "Кировского завода" - АО "Металлургический завод "Петросталь".

 

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