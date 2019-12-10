МВД просит заочно арестовать фигуранта дела о создании ОПС братьями Магомедовыми Тарчокова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора группы компании "Инфраструктура", входившей в группу "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, Мурата Тарчокова. Как сообщили ТАСС в суде, ходатайство о заочном аресте объявленного в международный розыск бизнесмена рассмотрят 13 декабря.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тарчокова М. М., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы. Судебное заседание назначено на 13 декабря на 13:00 мск", - сказала представитель суда.