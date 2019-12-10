Полицейские задержали водителя "Газели", устроившего ДТП с маршруткой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и задержали водителя "Газели", который в ночь с 8 на 9 декабря устроил ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге и скрылся с места аварии, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали указанного гражданина, на него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ ("Оставление места ДТП"), по решению суда водитель арестован на 10 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что также в ведомство поступило заявление от жительницы Петербурга о похищении автомобиля "Газель", за рулем которого находился задержанный.

Авария произошла в Кировском районе города на дороге на Турухтанные острова. Водитель маршрутки "ПАЗ" остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, а затем в него врезалась "Газель". В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутки, получившие легкие травмы.

После аварии водитель "Газели" скрылся с места происшествия.