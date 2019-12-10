Источник: предприниматель задержан по делу о присвоении и растрате в "Метрострое"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов задержан по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Вместе с Александровым был задержан Анатолий Болотов - учредитель ООО "Циклон КЗС". Ему уже предъявлено обвинение по статье ("Присвоение и растрата"). Свою вину Болотов не признал", - сказал собеседник агентства.

ООО "Циклон КЗС" принимало участие в строительстве стадиона "Газпром-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительстве станций Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, уставный капитал - 270 тыс. рублей. Болотов Анатолий Владимирович, по данным системы СПАРК, владеет полным пакетом акций компании.

Генеральный директор компании "Метрострой" Николай Александров, задержанный ранее в Санкт-Петербурге, подозревается в присвоении и растрате 178 млн рублей. В самом "Метрострое" рассказали, что Александров два последних дня не появляется на рабочем месте. Работа сотрудников управления и всех его структурных подразделений продолжается. Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке.

ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством подземки в Петербурге. Кроме того, компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале общества, еще 25% владеет метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежит властям города.